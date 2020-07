Operação reprime a entrada de armas no Rio e outros estados

Agentes da Polícia Federal realizam, na manhã dessa quarta-feira (29) uma operação contra o tráfico internacional de armas, no Rio e mais sete estados, onde o foco é a entrada de armas, importadas de forma ilegal do Paraguai e distribuídas pelo país. A operação foi denominada Mercado das Armas.

São 25 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, sendo cumpridos através da 13ª Vara Federal de Curitiba. Além do Rio, a PF está nas ruas no Paraná, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais (um mandado de prisão), Rio Grande do Sul, São Paulo, e Sergipe.

A operação está sendo realizada, após uma remessa de armas ter sido apreendida, escondida em meio a equipamentos eletrônicos que eram transportados pelos Correios e transportadoras privadas. O armamento entrava no país com a ajuda de atravessadores paraguaios. Segundo a PF, além das armas, os suspeitos importavam peças de pistolas airsoft que eram adaptadas e transformadas em submetralhadoras reais.

A importação destes equipamentos ocorria sem certificados exigidos e vendidos por plataformas virtuais sem o fornecimento de notas fiscais. Os alvos dos mandados são investigados por tráfico internacional de armas de fogo e acessórios, associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro.