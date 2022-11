Operação policial em Icaraí termina com um morto

Uma operação da Polícia Militar terminou com a morte de um suspeito de tráfico de drogas, na manhã de hoje (17), na Comunidade do Cavalão, em Icaraí, Zona Sul de Niterói. De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), que coordenou a ação, o acusado estava armado.

A ação foi iniciada por volta das 4h30, ainda na madrugada. Um Grupamento de Ações Táticas (GAT) foi enviado à comunidade para verificar uma denúncia de disparos de arma de fogo. Segundo os agentes, durante as buscas um homem armado foi flagrado.

Delegacia de Homicídios registrou boletim de ocorrência

Os policiais afirmaram terem atirado contra o suspeito, que ainda não teve a identidade revelada, após ele fazer menção de que ia atirar contra os PMs. O homem morreu no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o local e confirmou a morte. Uma arma foi encontrada junto ao corpo.

O cadáver foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade, no bairro do Barreto, Zona Norte de Niterói. Um boletim de ocorrência foi registrado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), que fez o trabalho de perícia no local onde o suspeito foi atingido.