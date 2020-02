Operação no Morro do Estado para frear guerra entre traficantes

Policiais militares passaram o “pente-fino” nesta sexta-feira no Morro do Estado, na região Central de Niterói. Homens do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e Batalhão de Operações com Cães (BAC) atuaram na localidade desde as primeiras horas do dia, houve confronto. Este foi o segundo dia seguido de operações no Estado.

De acordo com a Polícia Militar a ação teve como objetivo frear a guerra entre facções criminosas que tentam ter o controle dos pontos de venda de drogas na localidade. A Operação contou com cerca de 100 agentes e um veículo blindado. Para entrar na localidade, os policiais utilizaram um veículo blindado. Equipes também atuaram no Morro do Arroz.

Os agentes fasculharam diversas vieram, houve confronto, mas até o fechamento desta edição, não houve registro de prisões ou apreensões.

As duas facções envolvidas seriam o Terceiro Comando Puro (TCP) e Comando Vermelho (CV). Tentando demonstrar poder de armamento e intimidar os rivais, bandidos chegaram a postar um vídeo nas redes sociais exibindo armas de grosso calibre e fazendo ameaças. De acordo com informações, traficantes do TCP estariam no momento controlando a venda de entorpecentes no Complexo do Estado, mas rivais do CV estariam tentando retomar o controle do tráfico, o que está acarretando vários confrontos que assustam e colocam em risco a comunidade.

Na quinta-feira a Polícia Militar já havia realizado uma operação na região, que terminou com dois presos, duas pistolas, uma granada e um rádio transmissor apreendidos.