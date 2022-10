Operação ‘Niterói Limpa’ interdita ferros-velhos

Na tarde desta terça-feira (11), policiais civis de 76ª DP realizaram a Operação ‘Niterói Limpa’, ação conjunta com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), a Secretaria de Ordem Pública de Niterói (Seop), a Águas de Niterói, Enel e Oi com a finalidade de fiscalizar os estabelecimentos destinados a comercialização de sucatas, recicláveis e afins, além de reprimir ligações clandestinas de água e energia, bem como verificar o cumprimento das normas ambientais vigentes.

Na operação, foram fiscalizados seis ferros-velhos, sendo dois interditados por falta de documentação para o funcionamento em São Lourenço e quatro notificados visando adequação com as normas ambientais vigentes, sendo três no Barreto e um no Ponto Cem Réis.

Na mesma ação, foi cumprido ainda um mandado de prisão de débito de pensão alimentícia contra um empregado de um dos estabelecimentos.