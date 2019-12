Operação na Brasília, em Niterói, acaba com morte do traficante ‘Filhão’

Policiais do 12º BPM em operação policial na Comunidade Brasília no bairro Engenhoca, Zona Norte de Niterói, foram recebidos a tiros por cerca de cinco elementos armados, e durante confronto mataram o traficante Alex Carlo Alves da Silva Júnior, conhecido como “Filhão”, que possuia 14 mandados de prisão em aberto.

Ele era apontado pela polícia como um dos chefes do tráfico de drogas e principal articulador de roubos a carros e pedestres no bairro do Fonseca, também localizado em Niterói. “Filhão” teria sido o responsável pela invasão do CV no Complexo do Fonseca, que anteriormente era dominado pelo TCP. Durante a ação, foram apreendidas uma pistola e drogas. O caso em andamento será registrado pela Delegacia de Homicídios (DH) de Niterói. O Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$1 mil para quem soubesse de informações sobre o paradeiro de Filhão.

Segundo a polícia, os outros elementos fugiram. Já o suspeito baleado, Natan Santana de Souza, de 23 anos, foi levado para o HEAL. Ele também possui diversas passagens e consta em seu desfavor dois mandados de prisão em aberto. Já um outro suspeito, Natal de souza Reis, que foi preso, mas não foi reconhecido pelos policiais, consta uma passagem por dirigir sem habilitação, mas não possui mandado de prisão em aberto.

Confira o vídeo: