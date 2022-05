Operação mira ‘tribunal do tráfico’ na Região dos Lagos

Policiais civis da 125ª DP (São Pedro da Aldeia) realizaram hoje (11), a Operação Monte Carlo para captura de dois envolvidos em um homicídio ocorrido em abril deste ano. O objetivo da ação era o cumprimento de dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão nos bairros Alecrim e Jardim Esperança, em São Pedro da Aldeia, Região dos Lagos.

Ambos os alvos foram presos. As investigações apontam que os dois homens seriam integrantes de uma facção que atua no Alecrim. A dupla teria participado diretamente do assassinato, que foi motivado por uma disputa entre criminosos e ordenado pelo “tribunal do tráfico” da localidade.

A vítima era um mototaxista que os traficantes suspeitavam que fizesse parte de uma quadrilha rival. Segundo os agentes, no dia do crime, ele e outro rapaz estavam acompanhados das namoradas no Jardim Esperança, quando foram abordados e levados para “interrogatório” no Alecrim.

Ainda de acordo com os policiais, aproximadamente uma hora depois, um dos jovens foi liberado e o outro morto. Imagens do homicídio foram compartilhadas por meio de redes sociais. Além das prisões, houve apreensão de munição e drogas. Os criminosos foram encaminhados para a 125ª DP e ficarão à disposição da Justiça.