Operação mira tráfico em comunidades de Maricá

Comunidades da região de Inoã, em Maricá, são alvos de operação da Polícia Militar, desde as primeiras horas da manhã de hoje (16). Até o momento, três suspeitos foram presos.

O objetivo da operação é combater o tráfico de drogas nas localidades do Risca Faca, Bananal, Beira Rio e Rua Seis. Agentes do 12º BPM (Niterói) estão atuando nas localidades, com apoio de um veículo blindado.

Além dos presos, outras duas pessoas foram conduzidas à delegacia. Houve registro de apreensão de grande quantidade de drogas e material para endolação, ainda a serem contabilizados, além de rádios transmissores e uma pistola.

O comando do 12° BPM solicita que, aqueles que possuam informações sobre a organização criminosa, colaborem enviando denúncias sobre armas, drogas e esconderijos de marginais ou qualquer outro tipo de ilícito através dos telefones do Disque Denúncia (21) 2253-1177; Serviço Reservado (21) 97252-0213; e 6ª CIA (21) 2637-1285 e (21) 97423-0286. O anonimato é garantido.

Em atualização.