Operação Luz da Infância combate abusos sexuais contra menores de idade

A Operação Luz da Infância cumpre hoje (6) 137 mandados de busca e apreensão em dez estados e tem por objetivo identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet no Brasil e em mais quatro países. Até o início da tarde foram presas 27 pessoas. A ação é feita pelo Ministério da Justiça (MJ) e policiais civis nos estados do Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Além de em endereços na Argentina, nos Estados Unidos, Panamá e no Paraguai.

A legislação brasileira prevê pena de um a quatro anos para quem armazena esse tipo de conteúdo. Já para aqueles que compartilham materiais desse tipo pode resultar em penas de três a seis anos e, caso uma pessoa faça produção de conteúdo relacionado a crimes de exploração sexual, a pena fica entre quatro a oito anos de prisão.