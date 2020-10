Operação Lei Seca retorna adotando protocolos de prevenção contra o coronavírus

A Operação Lei Seca retomou suas atividades ontem, com fiscalização em todo o estado. As blitzes estavam suspensas desde o dia 18 de março devido à pandemia da Covid 19. Um novo modelo de blitz foi desenvolvido em conjunto com a Secretaria de Estado de Saúde, utilizando protocolos sanitários, com objetivo de evitar riscos de contaminação dos profissionais e nem dos motoristas.

A reorganização na estrutura da blitz da Lei Seca leva em consideração um maior distanciamento entre as pessoas. O novo protocolo determina que será realizada uma triagem, com o uso de equipamento passivo, sem necessidade de sopro e sem contato com o motorista. Sendo detectada a presença de álcool será realizada uma segunda triagem, e caso o resultado dê positivo novamente será realizado o tradicional teste do bafômetro com o bocal descartável e todos os procedimentos de higiene.

Durante a abordagem o motorista e o policial ficarão separados por uma barreira protetora de plástico transparente e serão disponibilizados totens de álcool em gel com acionamento via pedal para os motoristas abordados e agentes que atuam na operação. Também serão oferecidas máscaras descartáveis para os motoristas.