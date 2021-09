Operação Lei Seca intensifica ações na Semana Nacional do Trânsito

A Operação Lei Seca irá intensificar as ações de educação e fiscalização em todo o estado durante a Semana Nacional do Trânsito, que acontece anualmente de 18 a 25 de setembro. O objetivo é reforçar a importância da segurança no trânsito e a mensagem da Operação “nunca dirija depois de beber”.

As equipes de educação, compostas por agentes cadeirantes que foram vítimas de acidente de trânsito, irão realizar ações integradas com as equipes de fiscalização. Entre as ações de educação estão conscientização em pontos turísticos, em parceria com o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), em praças de pedágio como a Linha Amarela, palestras em empresas virtuais e presenciais como de transporte rodoviário, palestra em escolas, além de ações sociais em municípios como Itaguaí. No Dia Mundial sem Carro, uma ação social será realizada na Praça XV. Outras ações sociais serão realizadas em parceria com órgãos públicos como na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Macaé, além de uma palestra para os funcionários da instituição.

Blitzes de fiscalização também serão realizadas em todo o estado durante o dia e à noite para que acidentes de trânsito sejam evitados, sendo algumas em parceria com órgãos como Operação Segurança Presente, Polícia Rodoviária Federal, Secretaria Municipal de Transportes, entre outros. Na quinta-feira (23), uma ação especial de fiscalização será realizada em conjunto com o Detran RJ com apoio de drones da equipe do Gabinete de Segurança Institucional do governo do estado.

“A Semana Nacional do Trânsito é um importante momento de reforçar a segurança no trânsito. Iremos intensificar ações de educação com a fiscalização, além de parcerias com órgãos públicos durante toda a semana. A integração é essencial para o fortalecimento das ações e para continuarmos salvando vidas!”, afirma o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Fabio Pinho.

Sobre a Operação

A Operação Lei Seca, coordenada pela Secretaria de Estado de Governo, foi criada para salvar vidas e assim tem feito, todos os dias, desde 19 de março de 2019. Pioneira no Brasil, a Operação vem mudando o comportamento da sociedade e serve de modelo para outros estados brasileiros. Até hoje mais de 3,5 milhões de pessoas foram abordadas e mais de 223 mil motoristas alcoolizados foram retirados das ruas. E para conscientizar a população, mais de 17 mil ações de educação já foram realizadas em todo o estado.

O objetivo das ações diárias de educação e fiscalização é evitar acidentes de trânsito e reforçar para os motoristas o perigo de dirigir depois de beber.