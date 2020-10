Operação Lei Seca flagra 76 motoristas embriagados no último final de semana

No primeiro fim de semana após a retomada da fiscalização, os agentes da Operação Lei Seca abordaram 707 motoristas e retiraram das ruas 76 com sinais de embriaguez, o que representa 10,75% do total de abordados. A Operação estava suspensa por quase 7 meses por conta da pandemia da Covid-19, e voltou a atuar seguindo novos protocolos sanitários estipulados pela Secretaria de Estado de Saúde.

A reorganização na estrutura da Lei Seca leva em consideração um maior distanciamento entre as pessoas. Um motorista é abordado por vez nas blitzes para evitar aglomeração. De quinta até segunda (12) foram realizadas 24 ações de fiscalização em bairros da Zona Sul, Oeste, Norte, Niterói, Baixada Fluminense e em rodovias estaduais.

Em uma das blitzes, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-116) em Maricá, a Lei Seca atuou em parceria com os policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e 25% dos motoristas abordados tinham sinais de alcoolemia.

“O resultado deste primeiro fim de semana prolongado prova que estávamos mais do que na hora de voltar. Os acidentes voltaram a acontecer e a população precisa tomar cuidado com os riscos envolvendo bebida alcoólica e direção. A Lei Seca existe para cuidar das pessoas e salvar vidas”, explicou o Subsecretário de Ações Estratégicas da Casa Civil, Antônio Carlos dos Santos.

Novos procedimentos

No novo modelo da blitz da Lei Seca, os agentes fazem uma triagem com o motorista abordado utilizando um etilômetro passivo – sem necessidade de sopro – e sem contato com o motorista. Sendo detectada a presença de álcool é realizada uma segunda triagem e, caso o resultado dê positivo novamente é realizado o tradicional teste do bafômetro com o bocal descartável e todos os procedimentos de higiene.



Durante a abordagem, o motorista e o policial ficam separados por uma barreira protetora de plástico transparente. Neste momento o motorista apresenta os documentos para que o agente do Detran RJ faça a verificação.

Em todas as blitzes são disponibilizados totens de álcool em gel com acionamento via pedal para os motoristas abordados e para os agentes que atuam na Operação. Também são oferecidas máscaras descartáveis para os motoristas que não estejam utilizando no momento da abordagem.

Todos os profissionais que atuam na Operação usam máscaras e protetor facial (face shield).