Operação investiga desvios de recursos públicos pela Organização Social Iabas

A Organização Social Iabas (Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde) é alvo, nessa quinta-feira (23), de uma operação da Polícia Civil e Ministério Público (MP), que investiga desvios de R$ 6,5 milhões em contratos. Pelo menos cinco mandados de prisão foram expedidos pela Justiça. Mandados estão sendo cumpridos no Rio e em São Paulo.

A suspeitas dos desvios seriam em favor do ex-controlador da organização social que administra serviços de saúde, e outros envolvidos. Entre os procurados estão Eduardo Cruz, ex-controlador do Iabas, e a mulher dele, Simone, que já haviam sido presos há dois anos, e vão responder pelos crimes de desvio de recursos públicos (peculato), lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.

Em outra frente, o Iabas também está sendo investigado por irregularidades na instalação e na gestão de hospitais de campanha do governo do Rio, para o combate à Covid-19, como o de São Gonçalo onde diversos atrasos foram registrados tanto para a entrega das unidades, quanto de salários de funcionários.

De acordo com as investigações, a antiga gestão do Iabas recebeu, entre os anos de 2009 e início de 2019, nas gestões de Eduardo Paes e Marcelo Crivella, R$ 4,3 bilhões em recursos públicos, e o desvio teria sido da ordem de R$ 6,5 milhões. Agentes estiveram na sede da Organização Social, em São Paulo, onde cumpriram mandados de busca e apreensão. No mesmo estado, a polícia também foi ao endereço de Luciano Artioli Moreira, sócio-fundador do Iabas. No local, foram encontrados diversos animais, inclusive um macaco, que ele não tinha autorização para criar.

Ainda, durante as investigações foi apurado que foi montado um esquema para ocultar o desvio de recursos públicos, como repasses para empresas prestadoras de serviço.