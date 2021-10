Operação ‘Energia Legal’ identifica 459 furtos de energia em São Pedro da Aldeia

Seis registros de ocorrência foram realizados em parceria com a Polícia Civil

A operação Energia Legal, realizada pela Enel Distribuição Rio em conjunto com a Polícia Civil na semana passada, em São Pedro da Aldeia, identificou 459 irregularidades na medição de energia de estabelecimentos comerciais e residenciais. Foram feitos 6 registros de ocorrência e, além disso, a campanha efetuou a troca de cerca de 134 lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modelos de LED com baixo consumo. No total, 88 colaboradores da empresa participaram da ação.

Os moradores do município também puderam solicitar vários serviços, como segunda via de conta, troca de titularidade e parcelamentos de dívidas, por meio de uma unidade móvel de atendimento da Enel Distribuição Rio. Essa unidade móvel, que percorreu alguns pontos de diversos bairros ao longo da semana, tem por objetivo facilitar o acesso dos clientes aos serviços, além de garantir que o atendimento seja realizado respeitando as medidas de higiene e de distanciamento, diante do cenário de pandemia da Covid-19. A operação Energia Legal também levou aos clientes orientações para o combate ao Coronavírus.

Com objetivo de combater irregularidades e furtos, a operação realizou sua 16ª edição e, até o momento, já identificou furto de energia em 8.144 clientes, sendo 7.477 residências e 667 comércios nas 14 cidades por onde passou desde o fim de 2019.

“O trabalho integrado entre as diversas áreas da empresa, em conjunto com a Policia Civil, gera resultados muito relevantes no combate ao furto de energia. Minimizar este tipo de ocorrência em nossa área de concessão, assim como os bons resultados operacionais, geram benefícios tanto para a companhia quanto para os clientes”, afirmou Emanuel Rocha Santos, Responsável por Operações de Perdas da Enel Rio.

Consumo consciente de energia

Ao longo da ação, a Enel Distribuição Rio também disponibilizou dicas de segurança e de consumo consciente de energia. Além disso, a distribuidora ofereceu informações e atendimento para o cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica (Baixa Renda), programa do Governo Federal que oferece descontos na conta de energia de até 65% em relação à tarifa residencial normal. O cliente também poderá efetuar o cadastro para ser contemplado com troca de geladeiras e efetuar a troca de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes por até duas lâmpadas de LED.

Os clientes que quiserem denunciar o furto de energia podem fazê-lo pela internet: https://www.enel.com.br/, pelo aplicativo Enel Rio ou pelo 0800 280 0120. Não é necessário se identificar.