Operação Égide: PRF chega ao 14º veículo roubado recuperado

A Operação Égide, deflagrada há dez dias, chegou a seu 14º veículo, com registro de roubo ou furto, recuperado. Nesse sábado (9), na Ponte Rio-Niterói, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma Toyota Hilux que fora roubada em Guarapari/ES e estava rodando com placas clonadas de um veículo semelhante de Minas Gerais.

Durante a operação Égide, voltada para o combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram o veículo na rodovia. Na inspeção, os PRFs constataram que as placas utilizadas eram falsas, e se tratava de um clone. A caminhonete havia sido roubada em janeiro de 2017, no município capixaba.

A condutora da Hilux, de 30 anos, moradora do Rio de Janeiro, disse aos policiais que o pai dela teria comprado o veículo de um conhecido em Minas Gerais, dando um carro e uma parte em dinheiro no negócio.

A caminhonete foi apreendida e encaminhada para a polícia judiciária local, e após periciada será restituída ao proprietário. A mulher foi conduzida até a área judiciária para os devidos esclarecimentos da situação. Caso seja apurada responsabilidade, ela poderá responder por receptação.

Operação Égide

A Operação Égide, iniciada em 1º de outubro de 2021, faz parte do planejamento da PRF na repressão ao crime nas rodovias federais fluminenses. A operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do estado. As ações terão como principais objetivos o combate ao roubo de cargas, veículos e coletivos, e também ao tráfico de drogas e armas.