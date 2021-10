Operação Égide é lançada pela PRF em evento na Ponte

Está sendo lançada, na manhã desta sexta-feira (1°) a versão 2021 da Operação Égide, coordenada pela Polícia Rodoviária Federal, em parceria com as policiais Civil e Militar. Além do Rio de Janeiro, a ação irá acontecer em outros oito estados pelo menos até janeiro de 2021.

Segundo a PRF, o objetivo é reprimir a entrada de armas, drogas e munições no país, por meio dos estados que fazem fronteira com outros países. Em relação ao Rio, será feito um trabalho para coibir a chegada desses materiais para abastecer as facções criminosas que atuam no estado.

Outro foco da operação será a repressão a roubos de carga, veículos e coletivos em rodovias da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A ideia é sufocar o narcotráfico por meio dos “corredores” que são utilizados para o abastecimento mento desses materiais.

Estão presentes o ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, o superintendente da Polícia Rodoviária Federal Rômulo Silva e o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques. Eles irão conceder entrevista coletiva explicando maiores detalhes sobre a operação. Além disso, outras autoridades compareceram, como o secretário de Estado do Gabinete de Segurança Institucional Marcelo Bertolucci, representando o governador Cláudio Castro (PL).