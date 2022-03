Operação é realizada para coibir delitos ambientais em Búzios

Uma operação para impedir crimes ambientais na restinga de Tucuns foi realizada nesta terça-feira (01), feita pela Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo de Búzios. A demarcação havia sido arrancada por vândalos neste feriado de carnaval, possibilitando a degradação da vegetação nativa.

O Secretário do Ambiente, Evanildo Cardoso, orientou sua equipe de técnicos e guardas ambientais a reposicionar as delimitações físicas de eucalipto que protegem a Área de Preservação Permanente das dunas, impedindo o acesso de veículos automotores, como carros e motos.

De acordo com o secretário, a prefeitura criou duas Unidades de Conservação no bairro de Tucuns em dezembro de 2021: uma delas, o Parque Municipal das Dunas e Restingas de Tucuns, que foi alvo da operação realizada na manhã da terça-feira. Agora ele e sua equipe partem para a formação dos Conselhos Gestores, atividade pioneira na história do Município, e capacitação para elaboração dos Planos de Manejo das nove Unidades de Conservação Municipais.