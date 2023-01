Operação deixa quatro mortos em Niterói

Uma operação da Polícia Militar, na tarde de hoje (5), na Comunidade do Santo Cristo, no Fonseca, Zona Norte de Niterói, deixou quatro pessoas mortas. De acordo com o 12º BPM (Niterói), todos são suspeitos de tráfico de drogas. Outros dois suspeitos foram presos em flagrante a ocorrência.

De acordo com informações do batalhão, um Grupamento de Ações Táticas (GAT) estava em patrulhamento pela Rua Santo Cristo quando teria sido confrontado por um grupo de oito criminosos armados. Os policiais reagiram e houve troca de tiros. Os quatro suspeitos mortos foram baleados no confronto.

Os homens, que não tiveram a identidade revelada, morreram antes da chegada do socorro. Outros dois homens, também baleados, foram encontrados com vida e socorridos ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), também no Fonseca. Eles foram identificados e foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Ainda segundo o batalhão, houve apreensão de cinco pistolas, um simulacro, dois rádios transmissores e drogas, que ainda serão contabilizadas. A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), que enviou uma equipe de perícia ao local da troca de tiros.