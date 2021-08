Operação da PRF contra ‘BBB do Crime’ na BR-101 termina com suspeito preso

Nas últimas semanas, diversos casos de arrastão têm deixado apreensivos motoristas que precisam passar pela Rodovia Niterói-Manilha (BR-101). Para auxiliar as ações criminosas, criminosos estavam instalando câmeras na altura do km 308, altura do Complexo do Salgueiro da rodovia, criando uma espécie de “Big Brother” do crime.

Na tarde deste sábado (7), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou operação no local conhecido como Morro Tabajaras. Dois locais que eram usado para venda e consumo de drogas foram desmontados e três motocicletas roubadas foram recuperadas. Um pessoa foi presa.

Circuito de câmeras serviria para bandidos monitorarem BR-101 – Imagens: PRF

Equipes da PRF realizavam uma ronda na BR-101, próximo ao km 308, quando receberam a informação que criminosos estavam instalando câmeras para monitorar as viaturas durante o patrulhamento na rodovia. Os policiais se deslocaram até o local, conhecido como Morro Tabajaras, parte do Complexo do Salgueiro. Os criminosos chegaram a efetuaram disparos contra os agentes.

Imagens: PRF

Os policiais conseguiram identificar e recuperar três motos roubadas. Dois pontos de venda e consumo de drogas também foram destruídos pelas equipes e um criminoso foi preso. A ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves), central de flagrantes da região. O preso, que não teve a identidade revelada, foi conduzido à carceragem da distrital.