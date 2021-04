Operação da PM retira barricadas em São Gonçalo

Na tarde desta quarta-feira (21), policias militares do 7º BPM (São Gonçalo), que realizavam patrulhamento de rotina nas ruas do bairro de Trindade, se depararam com vias públicas que se encontravam bloqueadas por barricadas. Segundo informações da PM, as barricadas eram mantidas por traficantes da região.

Mediate a situação, uma operação foi organizada para remoção imediata do entulho, que estava bloqueando por completo a circulação nas confluências entre as ruas Cabo Frio com Barra Mansa, e Uruguaiana com Cuiabá. Em apoio à operação, foi utilizada uma retroescavadeira que é objeto de apreensão da 74ª DP (Alcântara) e um caminhão que foi apreendido pelo Inea, ambos equipamentos cedidos oficialmente ao 7 BPM (São Gonçalo).

Perguntado se há alguma ação no sentido de tentar inibir que as barricadas sejam recolocadas pelos traficantes, o comandante do 7º BPM (São Gonçalo), o tenente-coronel, Gilmar Tramontini declarou que “o batalhão segue patrulhando”.

PROMESSA DE CAMPANHA

Esta é uma situação antiga em diversos bairros do município. Em 12 de novembro do ano passado, 3 dias antes do primeiro turno das eleições, o então candidato – e agora prefeito de São Gonçalo – Capitão Nelson prometeu acabar com as barricadas, conforme reportagem de A TRIBUNA daquela data. Na época, ele ressaltou que tinha 38 anos de Polícia Militar. “Já enfrentei e venci dezenas de bandidos perigosos, nunca tive e jamais terei medo de ameaças de vagabundo ou de quem quer que seja, como as que já me foram feitas. A cidade está abandonada na área de segurança e ordem pública, a população não suporta mais viver desse jeito e eu assumi o compromisso de acabar com essas barricadas, que são uma afronta às pessoas de bem que vivem e trabalham nesse município”, afirmou Capitão Nelson, na época da campanha eleitoral.

Marcelo Feitosa