Operação da PM prende sete em Niterói

Uma operação realizada pela Polícia Militar, na última sexta-feira (7), prendeu sete suspeitos de tráfico de drogas, nas comunidades dos Marítimos e Vila Ipiranga, respectivamente Barreto e Fonseca, Zona Norte de Niterói. Houve apreensão de aproximadamente 6 kg de drogas.

De acordo com o 12º BPM, durante ronda na regiao dos Marítios, cinco suspeitos foram capturados. Eles estavam com uma pistola e cerca de 5 kg de drogas. Já na Vila Ipiranga, três suspeitos foram detidos com uma granada, pistola e cerca de 1 kg de drogas.

Boletim de ocorrência foi registrado na 76ª DP (Niterói).