Operação da PM no Jardim Catarina deixa morto e 4 presos

Uma operação de policiais do 7º BPM (São Gonçalo), realizada na tarde de quarta-feira (15), no bairro do Jardim Catarina, resultou em confronto que deixou saldo de um morto e quatro presos, além da apreensão de arma e drogas. A operação teve por objetivo desarticular a ação de traficantes na região.

Durante a operação, os policiais foram atacados a tiros no bairro e revidaram. Houve intensa troca de tiros e um homem, não identificado, foi baleado e ainda chegou a ser socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), não resistindo aos ferimentos.

Também houve perseguição e quatro acusados de envolvimento com o tráfico no bairro foram presos e autuados. Uma carga de drogas foi apreendida na operação, além de uma pistola. Os presos e o material entorpecente foram levados para 74ª DP (Alcântara) que registrou a ocorrência.