Operação da PM em comunidade da Engenhoca deixa saldo de dois mortos

Um confronto entre policiais militares do 12 BPM (Niterói) e traficantes da comunidade da Brasília, na Engenhoca, na tarde de quarta-feira (22) deixou dois mortos na localidade e apreensão de arma e drogas. Os policiais realizaram operação na comunidade com objetivo reprimir o tráfico e reduzir os índices de criminalidade no bairro.

Quando os policiais chegaram na comunidade, foram atacados a tiros, dando início a intenso confronto, onde dois homens foram baleados e socorridos no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) e não resistiram aos ferimentos. Na operação a polícia apreendeu uma pistola calibre 9mm, cinco munições, 174 sacolés de maconha, 89 pinos de cocaína, 26 frascos de loló, 163 pedras de crack, e 01 rádio transmissor.