Operação da PM e PRF termina com 25 integrantes do ‘novo cangaço’ mortos

Pelo menos 25 suspeitos de integrar uma organização criminosa foram mortos, desde a madrugada deste domingo (31), em confronto com policiais militares e rodoviários federais. A Polícia Rodoviária Federal em ação conjunta com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) deflagrou uma operação em chácaras de Varginha/MG, para neutralizar a ação dos criminosos.

Segundo os agentes, na primeira abordagem os suspeitos que atacaram os policiais os PRFs e PMs vieram a óbito, totalizando 18 mortes. Na ação, foram apreendidos 10 fuzis, além de outras armas, munições, granadas, coletes, miguelitos e 10 veículos roubados. Em uma segunda chácara foi encontrada outra parte da quadrilha e neste local após intenso tiroteio, sete criminosos morreram, sendo recuperadas três armas longas, calibre ponto 50, e muitos explosivos.

De acordo com as corporações, foi prestado socorro a todos os 25 acusados baleados na operação, mas nenhum resistiu. Em nota, a PM e a PRF afirmam qu, todos os mortos seriam integrantes da quadrilha do Novo Cangaço. Os bando é acusado de a atacar instituições financeiras a fim de obter alta soma de dinheiro em espécie, e provavelmente agiria durante este feriado de Finados.