Operação da PF em Niterói mira fraudes em contratos públicos

Policiais federais cumprem mandados em Niterói, na manhã desta quinta-feira (8), referentes à segunda fase da Operação Pronta Emergência, que investiga irregularidades em contratos públicos, celebrados pelo IPUB/UFRJ – Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ao todo, são dois mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão na cidade e também no Rio de Janeiro.

A investigação da PF aponta que irregularidades em contratos públicos, celebrados pelo IPUB/UFRJ – Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Além disso, ainda segundo os policiais, há fortes indícios de que as empresas participantes do esquema pertencem aos mesmos indivíduos. Até o momento, dois empresários foram presos e R$ 70 mil em espécie apreendidos na casa de uma servidora do IPUB, em Copacabana.

A ação de hoje conta com a participação de 52 policiais federais. Os mandados foram expedidos pela 01ª Vara Federal Criminal do Rio e os investigados respondem pela prática dos delitos de organização criminosa, peculato e fraudes em licitação.