Operação da Ministério Público resulta na prisão de seis policiais militares

O Ministério Público do Rio (MPRJ), através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) e da Corregedoria da PM, prenderam nesta quarta-feira (29), seis policiais militares acusados de crimes de corrupção e organização criminosa, no Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV). Além das seis prisões, a Operação Alcaides cumpriu Mandados de Busca e Apreensão.

A investigação que antecedeu as prisões, teve início a partir de notícia crime formulada por integrante de uma das empresas que denunciou os policiais. O relato informava que os policiais, valendo-se do aparato existente nos postos 5 e 20 do BPRv, realizavam fiscalizações, autuavam e retinham veículos, até obterem contato com os proprietários ou representantes das empresas para, em seguida, solicitar e exigir o pagamento de propina em troca de isentar tais veículos da fiscalização pelos referidos postos do batalhão.

