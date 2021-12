Operação da linha Charitas das barcas retorna na sexta-feira

Serviço funcionará na grade de horário pré-pandemia

Em cumprimento a determinação da Secretaria de Estado de Transportes (Setrans), a CCR Barcas confirma que retomará a operação dos catamarãs da linha Charitas x Praça XV, na próxima sexta-feira (3). Ainda de acordo com informações da concessionária, os horários de funcionamento do serviço serão os mesmos do período pré-pandemia.

Dessa forma, as viagens acontecerão em intervalos de uma hora, de segunda a sexta-feira, em dois períodos distintos: de 6h15min às 10h15min (no sentido Charitas X Praça XV) e 6h45min às 10h45min (no sentido Praça XV X Charitas); 17h às 19h (no sentido Charitas X Praça XV) e 16h30min às 19h30min (no sentido Praça XV X Charitas).

A operação da linha Charitas do sistema aquaviário será retomada conforme determinação da Resolução 1.462, publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 20 de novembro. A medida visa regulamentar o Decreto nº 47.801, divulgado pelo governo estadual. A concessionária informa que a grade operacional pré-pandemia da linha Charitas X Praça XV durante o horário de rush, com intervalos de 20 minutos, deverá retornar somente a partir do dia 10 de janeiro de 2022.

Linha Araribóia x Praça XV

As barcas da linha Praça Arariboia X Praça XV retornou à grade original de horários deste o dia 18 de novembro, com viagens acontecendo conforme o sistema de intervalos de 15 minutos entre as partidas e de 10 minutos nos períodos de rush (das 6h30 às 10h no sentido Niterói-Rio, e das 16h30 às 20h30 no sentido Rio-Niterói). Em ambos os casos, a concessionária CCR Barcas volta a aplicar a grade convencional, em cumprimento à Resolução Setrans 1.462 de 18 de outubro de 2021.