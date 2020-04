Operação da DH prende outro acusado de envolvimento no “caso Decolores”

Agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) realizaram uma operação, na manhã de sexta-feira (17), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), e prenderam Thawan Carlos do Nascimento Ventura, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias.

De acordo com informações, ele seria motorista, que na madrugada do dia 4 de setembro do ano passado, levou outros quatro acusados de envolvimento na morte do empresário Marcelo Conceição da Silva Alves, proprietário do Bar e Restaurante Decolores, até o Morro da Penha, onde a vítima foi assassinado a tiros.

O crime, de acordo com informações recebidas pela polícia, teria ligação com um plano de implantar o tráfico de drogas no Morro da Penha. Na última quarta-feira (15) a PM já havia prendido, no Morro da Penha, José Caetano da Costa Junior, conhecido como Juninho, também apontado por envolvimento no crime. Já haviam sido presos: Gabriel Vinicius, o Bananinha, Luciano dos Santos e Fabio Cesar da Silva Cardoso.

Além dos mandados de prisão, foram cumpridos Mandados de Busca e Apreensão no bairro Ponta da Areia e no Complexo de Gericinó, em Bangu, onde foi apreendido um aparelho celular.