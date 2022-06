Operação da Civil desarticula quadrilha especializada em desvio de carga de metais

A Polícia Civil está realizando a segunda fase da “Operação Resina” para desarticular uma quadrilha especializada em desvio de cargas de ferro, alumínio e aço. A ação tem como objetivo cumprir 21 mandados de busca e apreensão em algumas residências e espaços comerciais, e Niterói está na mira dos agentes: um apartamento na Rua Tavares de Macedo, em Icaraí.

Além de Niterói os mandados englobam outras regiões como capital do Rio; na Baixada Fluminense; nas regiões Serrana e do Médio Paraíba; e no estado de São Paulo. A operação está sendo articulada pela 61ª DP (Xerém) e 105ª DP (Petrópolis) mas conta com apoio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) além de unidades do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e do Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI).

De acordo com a Polícia Civil essa 2º fase tem como foco principal o combate ao crime de receptação de ferro, alumínio e aço. A 1ª fase da “Operação Resina”, ocorrida no dia 1º de junho deste ano, os investigados noticiaram falsamente na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) um roubo de carga de vergalhão, supostamente ocorrido na divisa entre os municípios de Duque de Caxias e em Petrópolis.

Na ocasião a investigação mostrou a farsa e na realidade a carga de aço era avaliada em R$150 mil e tinha como destino alguns empresários da Zona Oeste do Rio de Janeiro. A Civil pontuou que os acusados também estão envolvidos em dezenas de fraudes relacionadas a aço, alumínio e ferro – ocasionando um prejuízo ao setor de R$ 2 milhões.

A quadrilha anunciava na internet os serviços de frete de aço, ferro e alumínio. O cliente contratava a empresa e após negociação um motorista fazia o frete e desviava o destino do cliente para o receptador. Um segundo motorista ia na delegacia e fazia um registro de ocorrência de roubo, que era falso; enquanto a carga era desviada para empresários que faziam parte do esquema.