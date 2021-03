Operação contra o tráfico termina com três presos em Niterói

Três suspeitos presos e uma metralhadora apreendida. Este é o resultado de operação deflagrada pela Polícia Militar (PM), na manhã de hoje (11), na comunidade Nova Brasília, na Engenhoca, Zona Norte de Niterói.

A ação teve início ainda nas primeiras horas da manhã, por volta de 5h. Militares de diferentes grupamentos do 12º BPM (Niterói) percorreram a região com objetivo de coibir o tráfico de drogas. Atuaram agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), Serviço Reservado (P2) e Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo).

Cabe ressaltar que, recentemente, a localidade tem sido alvo de disputa entre facções criminosas pelo controle do tráfico de drogas. Pelas redes sociais, moradores costumam relatar, constantemente, terem ouvido trocas de tiros entre bandidos.

De acordo com o batalhão, durante a ação de hoje os policiais chegaram a serem atacados a tiros. Após o confronto, um cerco foi montado e os suspeitos foram detidos. Eles foram conduzidos a 76ª DP (Niterói), onde terão suas identidades confirmadas.

Além da metralhadora, também foram apreendidos dois rádios transmissores, uma motocicleta de luxo, modelo BMW 310 GS, com registro de roubo, e drogas a serem contabilizadas. Todo o material apreendido foi levado para a distrital, que registrou a ocorrência.