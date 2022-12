Operação contra bolsonaristas teve apreensão de fuzil, diz futuro ministro

Bolsonaristas ligados a atos antidemocráticos que contestavam os resultados das Eleições Gerais de 2022 foram alvos de operação da Polícia Federal, hoje (15), em vários estados Brasileiros. Em suas redes sociais, o senador eleito e futuro ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB) afirmou que houve apreensão de armamento de guerra.

“Nas operações policiais contra atos antidemocráticos, determinadas pelo STF, foram encontradas várias armas (submetralhadora, fuzil, rifles com lunetas etc). Definitivamente isso não é ‘liberdade de expressão'”, afirmou Dino.

Flávio Dino – Foto: Reprodução/Internet

De acordo com a PF, foram cumpridos 81 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em apuração que tramita na Corte acerca dos bloqueios de rodovias após a proclamação do resultado das Eleições Gerais de 2022.

As medidas foram cumpridas nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e no Distrito Federal, em face de pessoas físicas e jurídicas identificadas pelas forças federais e locais de Segurança Pública. Ainda foram cumpridos no Espírito Santo 23 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva.

Procurada e questionada sobre o balanço da operação e se as informações passadas por Dino são verdadeiras, a Polícia Federal não havia respondido, até o fechamento deste texto.