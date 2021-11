Operação conjunta da PM mira tráfico em São Gonçalo

Comunidades do Complexo da Alma, em São Gonçalo, são alvo de operação da Polícia Militar, na manhã desta quinta-feira (11). É a segunda ação na região em menos de uma semana. No dia 4 de novembro, policiais civis da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e São Gonçalo (DHNSG) cumpriram mandados de prisão e capturaram três criminosos.

Na ação desta quinta, agentes do 7º BPM (São Gonçalo) realizam ação para reprimir a ação de traficantes no local. Os policiais da unidade estão recebendo apoio do 12º BPM (Niterói). Até o momento, não foi divulgado balanço parcial da ação. De acordo com informações da corporação, a incursão foi iniciada por volta das 6h.

Segundo investigação da Polícia Civil, o tráfico atua como uma “narcomilícia” na região, cobrando taxas mensais aos moradores e impondo medo à população local. O grupo criminoso também é acusado de praticar uma série de homicídios para demonstrar poder e aniquilar inimigos de quadrilhas rivais. A região atualmente é controlada pelo Comando Vermelho (CV).