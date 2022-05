Operação conjunta da Civil com MPRJ prende seis pessoas

A sexta-feira (20) começou agitada com a Operação Heron, conjunta entre Polícia Civil do RJ, Corregedoria da PM e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ); contra agentes de segurança envolvidos com milícia. Seis pessoas já foram presas além de dinheiro e armas apreendidas.

Os focos da investigação são três policiais militares, seis agentes penitenciários e uma delegada. Ao todo são 10 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão.

Policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) e agentes do MPRJ estão desde as primeiras horas dessa manhã na ação conjunta.