Operação Cidade Integrada apreende 200 quilos de maconha

A Operação Cidade Integrada continua avançando contra a criminalidade na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio de Janeiro. Nessa terça-feira (25), policiais civis da 35ª DP (Campo Grande) apreenderam cerca de 200 quilos de maconha e “skunk”, que é uma variante da maconha com maior poder alucinógeno.

A ação contou com o apoio do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC). Após levantamento de dados de inteligência, os agentes localizaram o material entorpecente escondido sob o telhado de um galpão abandonado nas proximidades do Campo do Abóbora, naquela comunidade.

Iniciadas há uma semana, as ações operacionais conjuntas das polícias Militar e Civil nos complexos do Jacarezinho, na Zona Norte, e da Muzema, na Zona Oeste, consolidaram a retomada de território nas comunidades locais. Foi o primeiro e decisivo passo para a implantação do programa Cidade Integrada do governo do estado e garantiu o direito de ir e vir de cerca de 50 mil moradores dos dois complexos.

“A ação das polícias possibilitou as primeiras intervenções urbanas pelos setores da administração para viabilizar o Programa Cidade Integrada concebido para levar desenvolvimento econômico e social às localidades contempladas”, disse o governador Cláudio Castro.

Sem disparar um tiro, os policiais das duas corporações apreenderam, nos últimos sete dias, mais de 300 quilos de drogas, removeram 27 toneladas de concreto e ferro usados para obstruir vias públicas e efetuaram 48 prisões. No período, houve 34 ocorrências de repressão a atividades criminosas do tráfico no caso do Complexo do Jacarezinho e Manguinhos, e de milicianos que exercem influência nas comunidades da Zona Oeste – Muzema, Morro do Banco, Tijuquinha e Rio das Pedras.