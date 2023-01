Operação busca esconderijos de armas no Salgueiro

Comunidades do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, amanheceram, hoje (17), com a presença de policiais militares na localidade. Os agentes realizam, desde a madrugada, uma operação para procurar esconderijos de armas e drogas, além de remover obstáculos em vias públicas, as barricadas, de vias da região.

De acordo com informações do 7º BPM (São Gonçalo), responsável pela operação, a ação tem como objetivo verificar denúncias sobre o esconderijo de armas e drogas, além da retirada de barricadas para a desobstrução de vias públicas. Até o momento, não há informações sobre prisões ou apreensões durante a ação que está em andamento.

Alerta de tiroteio

Há operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo (06:43) #RiscoDeTiros #FogoCruzadoRJ pic.twitter.com/HFoGaA3zgF — Fogo Cruzado RJ (@FogoCruzadoRJ) January 17, 2023

A plataforma Fogo Cruzado, que mapeia confrontos armados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, emitiu, às 6h43, alerta de risco de tiros devido á operação na comunidade. Entretanto, até o momento, a Polícia Militar não informou se houve registro de confrontos armados.