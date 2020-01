Operação Ano Novo: PRF registra 87 acidentes com 5 mortos e 91 feridos

À exemplo do que ocorreu na semana do Natal, o balanço das rodovias federais, divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, registrou maior número de acidentes, porém com menos vítimas feridas e óbitos. De acordo com a PRF, 5 pessoas morreram e 91 ficaram feridas entre os dias 27 dezembro e 1º de janeiro (quarta-feira), em 87 acidentes, registrados em rodovias como a Niterói-Manilha (BR-101), que atravessa os municípios de Niterói e São Gonçalo.

Na comparação com o mesmo período do ano passado, houve redução do número de vítimas fatais e feridos. Na Operação Ano Novo de 2018, 7 pessoas morreram e 97 ficaram feridas. O trânsito na Ponte Rio-Niterói, por conta do reflexo da volta ao Rio ficou mais intenso desde a noite de quarta-feira (1º). A Concessionária Ecoponte informou que uma média de 183 mil veículos à capital fluminense até esta quinta-feira (2).

A CCR Via Lagos, que administra a RJ-124, a Via Lagos, também informou sobre a expectativa de tráfego intenso até a próxima segunda-feira (6), com previsão de cerca de 261 mil veículos passando, principalmente no sentido Rio. Operação Natal – O número de acidentes nas rodovias sob jurisdição da PRF também superou o levantamento do mesmo período ano passado, o mesmo ocorrendo com relação ao número de feridos. Porém, o número de vítimas fatais diminuiu. Entre os dias 20 e 25 de dezembro, foram registrados no estado 115 acidentes, com 151 feridos e 6 vítimas fatais. Em 2018, os números principais foram: acidentes: 112, feridos: 124; e mortos: 11.