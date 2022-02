Onze filmes de Pedro Almodóvar entram no catálogo da Netflix

Na última sexta-feira (18), entrou no catálogo da Netflix o filme ‘Mães Paralelas’, do ilustre diretor espanhol Pedro Almodóvar. A plataforma decidiu prestigiar o cineasta e deixou 11 longas disponíveis, para alegria dos cinéfilos. Dessa forma, o assinante pode assistir produções como ‘Maus Hábitos’ (1983), ‘Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos’ (1988), ‘Fale com Ela’ (2002), entre outras.

Ironicamente, apesar de Almodóvar ter criticado a plataforma no Festival de Cannes de 2017, o diretor se rendeu neste ano à Netflix. No evento, ele afirmou que não concordava com a inclusão de filmes da plataforma na premiação por terem sido realizados para serem exibidos no cinema, não na internet. cinema.

‘Mães Paralelas’ entrou direto no top 10 logo na estreia. A produção conta com a estrela espanhola Penélope Cruz, primeira intérprete do país a ganhar um Oscar.

A história fala de duas mães que se conhecem num quarto de hospital prestes a dar à luz e criam um vínculo que transforma a vida de ambas. As duas são mães solos, mas a personagem Janis está perto dos 40 anos, possui vida financeira estável e já tinha o desejo de ser mãe, enquanto Ana é uma adolescente que precisa do apoio dos pais para criar a filha.

Veja a seguir as outras 11 obras do cineasta que também entraram no catálogo da plataforma.

‘Maus Hábitos’ (1983)

Yolanda Bell é uma cantora de boate que se vê em apuros após perder o noivo, morto por overdose. Perseguida pela polícia, ela se refugia em um convento. Porém, na companhia das religiosas que a acolhem ela encontra a mesma vida que conhecia no mundo exterior, incluindo uma madre superiora lésbica e viciada em heroína.

‘A Lei do Desejo’ (1987)

Um diretor de cinema homossexual conhece um belo jovem, e os dois passam a noite juntos. No dia seguinte, está convencido de que foi um encontro casual e diz ainda estar apaixonado por seu namorado. O amante não entende e revela seu lado possessivo.

‘Kika’ (1993)

Kika é uma maquiadora bastante otimista que se envolve com o fotógrafo Ramón. Ele é um sujeito muito fechado, mas isso não impede a felicidade do casal, que terá que superar apenas o fato de que Kika era amante de Nicholas, o padrasto de Ramon.

‘Fale com Ela’ (2002)

O enfermeiro Benigno se apaixona por uma aluna de academia de ballet, Alicia. Quando ela sofre um acidente e fica em coma, Benigno acaba se tornando seu enfermeiro. No hospital, ele conhece Marco, que também está cuidando da mulher que ama: Lydia.

‘O que eu fiz para Merecer Isto?’ (1984)

Michel compra um vinil de jazz raro e decide ouvi-lo sozinho em casa. Nada sai conforme o planejado: o telefone não para, os vizinhos decidem fazer uma festa, o filho aparece sem aviso, e a esposa faz uma revelação bombástica.

‘Mulheres à beira de um Ataque de Nervos’ (1988)

O filme conseguiu ser o maior em bilheteria nos Estados Unidos no ano de 1989 e foi indicado ao Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro.

Nessa comédia, uma mulher é deixada por seu amante, mas não se conforma e tenta entrar em contato com ele através de sua esposa, que também não sabe de seu paradeiro. Enquanto isso, sua amiga acha que está sendo perseguida pela polícia por causa do seu namorado terrorista.

‘A Flor do Meu Segredo’ (1995)

Uma escritora popular, cansada de escrever livros sem sentido e a ponto de se separar do marido, vai trabalhar em um jornal sob o pseudônimo de Amanda Gris, sendo incumbida de criticar seu próprio romance.

‘Má Educação’ (2004)

Um velho amigo entrega ao cineasta Enrique Goded um roteiro baseado na adolescência dos dois em um internato católico. Alternando passado e presente, o roteiro faz Enrique refletir sobre os efeitos da repressão sexual em sua vida.

‘De Salto Alto’ (1991)

A cantora Becky del Páramo abandonou a filha Rebeca por causa da carreira. Quinze anos depois, ela tenta se reconectar com a jovem, mas descobre que Rebeca está casada com seu antigo amante.

‘Carne Trémula’ (1997)

Durante um encontro com Elena, uma viciada em drogas, Vitor atira em um policial e é preso. Um ano depois descobre que Elena se casou com aquele policial.

Volver (2006)

Ao saberem da morte da tia, Raimunda, sua filha Paula e a irmã Sole retornam à sua cidade natal no interior da Espanha. Suas vidas são transformadas quando o fantasma da mãe morta aparece para ajudá-las a resolver questões do passado.

Isis Chaby