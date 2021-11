Onze aves silvestres são apreendidas em sítio em Itaboraí

Ação policial terminou com a apreensão de 11 aves silvestres em um sítio, localizado no distrito de Sambaetiba, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O caso aconteceu nessa segunda-feira (1º). O responsável pelos pássaros foi detido e conduzido à delegacia.

Uma equipe do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) estava em patrulhamento pela região no momento em que os agentes notaram que havia diversas gaiolas no interior do sítio. Os policiais foram ao local e tiveram a entrada permitida pelo proprietário, um homem de 68 anos.

Ao averiguar as gaiolas, os PMs constataram que havia um trinca-ferro, três canários-da-terra, dois tico-ticos, dois tizius, dois galinhos-da-serra, e um galinho-de-campina. Todas as aves pertencem à fauna silvestre. Os pássaros foram apreendidos e encaminhados ao Centro de Triagem de Aves Silvestres (Cetas). O proprietário foi autuado e responderá por crime ambiental. A 71ª DP (Itaboraí) registrou a ocorrência).