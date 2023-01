ONU – IFEC MAIS DE DÉCADA E MEIA DE EFETIVA PARCERIA

Por Raymundo Nery Stelling Júnior

Num mundo aonde a complexidade aumenta a cada dia e, naturalmente, os desafios de uma convivência sadia entre pessoas, entre instituições e entre povos, se torna mister ressaltarmos a grande possibilidade de sucesso nas mesmas que ocorre quando se procura sem vaidades institucionais o Bem Comum.

Identifico o exemplo da parceria que já se aproxima de ser comemorada mais de uma década e meia entre o IFEC – Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência (www.ifec.org.br) e a ONU – Organização das Nações Unidas.

Desde o ano de 2004 que possuímos ações parcerias com as Nações Unidas e, no ano de 2009, a Convite da ONU passamos a oficialmente sermos credenciados em New York (USA) como instituição AFILIADA e desde então nosso compromisso com a transmissão e a promoção de valores universais orientados por este maior Organismo do planeta Terra passaram a ser nosso “norte” de atuação posto estarem de acordo com os fundamentos que embasam a Filosofia de nosso Instituto Interamericano.

Quanto as Nações Unidas é de comum conhecimentos eu compromisso permanente pelas relações pacíficas, colaborativas e construtivas entre as pessoas, as nações e os organismos que representam este grande coletivo internacional. Da parte do Instituto Interamericano (IFEC), temos uma instituição que caminha para dezessete anos de existência e prima pelas ética, pelo empreendedorismo, pelos resultados pertinentes e por todo um comportamento permeado pela seriedade para que os projetos e ações dos quais participe e/ou promova ocorram com a maior possibilidade de atingir os objetivos maiores em favor da Vida, do Ambiente, da Sociedade como um todo.

Ao longo destes anos, inúmeras Campanhas foram lançadas em comum: Ambientais; pela Educação; pelos Direitos Humanos, entre outras através do Projeto Cartaz-Campanha aonde além destas duas internacionais instituições, outras de referencial atuação se somaram para gerar uma “Corrente de Credibilidade” em torno de temas estratégicos para a vida e para a qualidade de vida social.

Ida de Comissão conjunta da UNIC-Rio (Escritório Oficial da ONU na cidade do Rio de Janeiro à escolas, sobretudo de formação de professores para disseminar os valores da ONU em torno da importância das relações fraternas entre os homens, organismos, instituições e nações.

Ocorreram, por mais de uma década, nas dependências da UNIC-Rio (Palácio Itamaraty – Ministério das Relações Exteriores, na cidade do Rio de Janeiro), palestras referenciais acerca de temas que trazem contribuições efetivas aos participantes (na sua maioria militantes, estudiosos, acadêmicos, autoridades, lideranças sociais,) que levam tais contribuições de conhecimento para suas respectivas esferas de ação e assim atingindo um público muito amplo que se beneficia. Neste ano de 2018 ocorreu no último dia 19 de setembro, quando a renomada Artista Plástica, Ambientalista e Arquiteta Vera Patury procedeu a importantíssima palestra de teor ambiental fruto de sua atuação por inúmeros países do mundo (governos) – à convite dos mesmos.

Entre outras atividades parceiras, por exemplo, ocorreram a entrega da MEDALHA IFEC DE CIDADANIA no espaço da UNIC-Rio (Palácio Itamaraty – Ministério das Relações Exteriores) para cidadãos, instituições, autoridades que tenham se destacado por suas histórias merecedores de público e internacional reconhecimento. Recentemente à pedido da ONU (UNIC-Rio) e do Ministério das Relações Exteriores outorgamos (e foi entregue em Solenidade no Auditório do Palácio Itamaraty a Medalha IFEC de Cidadania para o Tenente-Coronel Carlos Henrique – membro do Alto Comando das Forças de Paz da ONU no Continente Africano que sofreu recentemente ferimentos em ação.

A importância estratégica de, numa sociedade da informação disseminarmos conhecimentos a favor do Bem Comum leva a que o Instituto Interamericano tenha como um dos quadros de seu Programa de Rádio IFEC – A VOZ DA CIDADANIA (que digitalmente é veiculado para todo o território nacional brasileiro e para todo o mundo aonde a Língua Portuguesa seja compreendida), um Quadro voltado especificamente para Informes da ONU e por eles apresentado.

Assim sendo, chegamos a este ano de 2022 e aqui pude explanar acerca de um exemplo de parceria que efetivamente ocorre e que traz ao longo deste período muitos benefícios para a sociedade e do qual tenha a honra de participar, portanto, pude escrever com a autoridade de alguém que ao longo destes quinze anos vivenciou e vivencia esta realidade e que acredita, profundamente que o Bem sempre será superior e triunfante perante às adversidade; a diferença reside em acreditarmos e atuarmos de forma ética e contínua na promoção de ações e exemplos que dignifiquem a vida em todas as usas manifestações.