Ônibus tomba na BR-101 e causa pânico entre passageiros

Na noite de sexta-feira (20) um ônibus tombou no Km 320 da BR-101, conhecida como Avenida do Contorno, e deixou passageiros feridos. O acidente aconteceu na pista sentido São Gonçalo, na altura do Barreto, na Zona Norte de Niterói.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) três pessoas tiveram ferimentos leves. Alguns passageiros foram levados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, em Niterói. Outros foram encaminhados para o Pronto Socorro Central de São Gonçalo.

Ainda não se sabe o motivo do acidente mas o impacto da batida foi tão forte que o coletivo tombou e quebrou parte da mureta que divide as pistas.