Ônibus terão tarifa gratuita no domingo de Eleição

Nesta quinta-feira (29), o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), usou as redes sociais para informar que no próximo domingo (2), das 6h às 20h, não será cobrado o valor da passagem no transporte de ônibus para quem apresentar o título de eleitor e comprovar que está indo votar.

De acordo com o chefe do Executivo, qualquer cidadão vai poder se deslocar às urnas sem se preocupar em ter que pagar o preço da passagem. O decreto, segundo Grael, vai ser publicado nesta sexta-feira (30).