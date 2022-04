Ônibus some e passageiros ficam indignados em São Gonçalo

Sem ônibus, os moradores do Jockey, em São Gonçalo, reclamam que a empresa corta o horário de 4h45 das linhas 541r (Jockey x Niterói) e 542r (Anaia x Niterói) da viação Amparo e eles ficam de ‘mãos atadas’ para conseguir chegar no horário do trabalho.

A gonçalense e encarregada de um posto de gasolina, Cleunice Ares Nogueira, de 53 anos, reclama sobre a empresa de ônibus ter cortado o horário mais cedo dos circulares. “Eu preciso estar no trabalho às 5h50, quando eu pegar o ônibus de quinze para as cinco, eu conseguia chegar no horário correto. Mas esses dias quando acordei cedo para pegá-lo novamente, já não tinha mais”, diz.

Para Cleunice, essa mudança de horário foi uma falta de consideração com os passageiros que contavam com aquele ônibus para ir para os seus compromissos.

“Agora o primeiro ônibus é só 5h08, nessa hora já pegamos um trânsito, quem faz essa rota de ônibus, sabe como funciona e eu acabo chegando atrasada no serviço, porque não pego apenas um ônibus. Quando nós trabalhadores saímos de casa para trabalhar, optamos sempre por sair mais cedo, porque não sabemos como pode estar o trânsito e não queremos correr o risco de chegar atrasada no serviço, afinal, é o nosso ganha pão”, desabafa.

A equipe de reportagem do Jornal A TRIBUNA, entrou em contato com a Viação Amparo para saber o motivo do corte do horário de 4h45 das linhas Jockey x Niterói e Anaia x Niterói, e se caso eles pretendem colocar uma linha mais cedo para ajudar os passageiros dessa região.

Em nota a empresa Amparo respondeu que, “iremos analisar com os setores operacionais e retornaremos com uma resposta assim que possível”.