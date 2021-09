Ônibus se envolve em acidente com ciclista

Um ônibus da Viação Galo Branco, que faz a linha 446 (Engenho Pequeno X Niterói) estava trafegando pela Rua Benjamin Constant, quando um ciclista bateu na lateral do veículo. Ninguém ficou ferido, mas todos foram encaminhados para a 76ª DP, no centro para registro da ocorrência.

No momento do acidente, seis passageiros estavam no ônibus. E relataram o ocorrido.

“O motorista do ônibus não foi culpado. Ele estava andando devagar, na pista dele e o ciclista tentou cortar. Nisso, acabou batendo na lateral do ônibus. Por sorte o motorista estava devagar e ninguém se feriu”, disse uma passageira que não quis se identificar.

O acidente foi registrado e todos foram liberados.