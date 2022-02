Ônibus intermunicipais: passageiros reclamam de filas e aglomerações

Superlotação, longas filas, atrasos, calor e não utilização de máscaras. Essas são as principais denúncias de passageiros que utilizam os ônibus no Terminal João Goulart, em Niterói. Com utilitários que trafegam por toda a Região Metropolitana, a má qualidade do serviço irrita moradores especialmente de Itaboraí e São Gonçalo.

A reportagem chegou por volta das 15h50min no terminal localizado no Centro de Niterói. Enquanto a plataforma com os utilitários para a cidade Sorriso estavam, em sua maioria, em bom estado, os veículos para cidades vizinhas não possuíam o mesmo cuidado. Em especial, na plataforma 6, as filas começavam a se formar a partir das 16 horas, assim como aumentava a indignação dos usuários. Caso da dona de casa Sueli, de 60 anos, que aguardava o 549 (Santa Izabel), da viação Fagundes. Esperando por volta de vinte minutos na longa fila, dividida em três, a senhora relatou como é a rotina de quem depende deste transporte.

“As condições estão péssimas, muito ruim. Vai sempre muito cheio, o ar-condicionado não funciona e é um calor só. No domingo tem pouco ônibus também, e tiraram os ônibus para o Rio, que tinha direção à Pavuna”, esbravejou.

O sentimento era parecido com o da estudante Ana Paula, de 18 anos, que estava esperando o 413 (Venda das Pedras), da empresa Rio Ita. A jovem revelou que o ônibus não demora tanto, porém, reclamou da superlotação a cada viagem realizada. Além disso, para ela, é difícil achar um veículo que esteja seguindo os protocolos sanitários estabelecidos:

“Não distribuem álcool em gel, fui pegar e não sai. Eu tenho que levar na mochila. Cada um carrega o seu. Fora o não uso de máscaras”, afirmou a jovem, que relatou outras duas linhas de ônibus com atrasos. “Ônibus pra Luiz Caçador não tem depois de 11 horas em direção a Niterói, e alguns amigos precisam fazer baldeação. De vez em quando também, eu pego o Jardim Catarina (viação Fagundes 492) e é o mais demorado da baia”, finalizou.





Atualmente, o Terminal João Goulart conta com uma média de mil utilitários por dia, ao mesmo tempo em que recebe uma média de 280 mil passageiros no mesmo período. A Teroni, concessionária responsável pela estação rodoviária, diz que o local é o maior da América Latina em termo de fluxo de pessoas e está voltando a funcionar como era antes da pandemia. No site oficial do órgão responsável, já foram registrados 1.645 ônibus por dia, distribuídos em 74 linhas intermunicipais e 29 municipais, de 19 empresas de viação.

Sobre a fiscalização do protocolo sanitário dentro dos veículos, a SETRERJ (Sindicato da Empresas de Transporte Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro) não respondeu. Por outro lado, o Consórcio de ônibus Trasnoceânico garantiu, em contato com a reportagem, a sanitização dos utilitários antes de cada viagem. O consórcio também afirmou que não recebeu denúncias sobre más condições.