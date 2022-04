Ônibus ficam lotados na ‘pós-pandemia’

Pode-se dizer que a vida ‘pós-pandemia’ começou, mas os cuidados com a saúde, apesar das milhares de mortes que aconteceram nos últimos dois anos, foram esquecidas pela população. A superlotação em ônibus, metrô e trens também voltaram a fazer parte do cotidiano do carioca.

O uso obrigatório de máscara em locais fechados foi liberado, principalmente nos municípios de Niterói e São Gonçalo. Com isso, a população tem pegado os transportes públicos sem máscara e lotado, ficando exposto a outros tipos de vírus.

Segundo a aposentada Elaine Maria, de 65 anos, ela continua usando a máscara, mas fica apreensiva quando pega o ônibus e a maioria das pessoas estão sem o acessório que antes era indispensável.

“A maioria dos jovens já deixaram de usar a máscara, eu continuo usando, até como prevenção, porque tenho medo do que pode acontecer. Mas, confesso que fico apreensiva quando pego o ônibus e vejo tanta gente sem a máscara, sem usar o álcool em gel e é pior ainda quando está cheio”, desabafa.

Com 75,9% dos brasileiros vacinados, segundo a pesquisa feita pelo site Our World In Date, entende-se que a população sentiu-se mais segura e abandonou o medo desse vírus que paralisou o mundo. Portanto que, o uso da máscara foi liberado em alguns municípios do estado do Rio de Janeiro, por acreditar na baixa contaminação do vírus, no número de casos e na eficácia da vacina, mas isso tem gerado questionamentos em algumas pessoas, como na enfermeira Marcella Alencar.

“Quando saio do plantão, por volta das seis, sete horas da noite, os ônibus estão lotados, por causa do horário de pico. Principalmente quem pega o 408, que é de Niterói para São Gonçalo. Não parece que existiu uma pandemia em que as pessoas morreram, parece que o brasileiro se esqueceu desse terrível episódio. Os ônibus ficam tão cheios que ficamos sem espaço até para nos mexer”, comenta a enfermeira.

O que deixa a profissional da área da saúde preocupada, não é só a liberação das máscaras, mas a superlotação dos transportes públicos em uma era ‘pós pandemia’.

“Não é só com os ônibus que isso vem acontecendo. Se você pegar o BRT, lá no rio, no horário de pico, vai parecer que as pessoas nunca ouviram falar em pandemia, porque as portas quase nem fecham, por causa do tanto de gente. E poucas linhas rodando, ninguém quer chegar atrasado no trabalho, então pegam o primeiro, sabe? E outra coisa, a questão não é o uso da máscara, são as pessoas todas grudadas, depois da pandemia ”, diz Marcella.

A equipe de reportagem de A TRIBUNA procurou a Secretaria de Estado de Saúde e de Transportes para saber quais são as medidas que podem ser tomadas nessa situação do uso liberado de máscara em locais fechados, como, por exemplo, os transportes públicos, se existe alguma possibilidade de aumentar o número de ônibus para evitar o superlotamento em horários de rush, mas até o momento não tivemos respostas.