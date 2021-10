Vídeo: Ônibus e veículo de passeio pegam fogo após colisão na RJ-106

Apesar da destruição, ninguém ficou ferido com gravidade no acidente

Um ônibus da empresa 1001 que se dirigia para Niterói colidiu frontalmente com um veículo modelo VW Gol, no km 46 da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na região da Serra do Mato Grosso, estrada que liga os municípios de Maricá e Saquarema. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (27) e deixou os dois veículos completamente destruídos, após um grande incêndio provocado pela colisão.

Segundo relato de testemunhas, o Gol seguia pela rodovia no sentido Saquarema quando o motorista perdeu o controle do veículo em uma curva, colidindo frontalmente com o ônibus que estava no sentido oposto da pista. Devido a gravidade do impacto, os dois veículos acabaram pegando fogo. As chamas se espalharam rapidamente, destruindo completamente os dois veículos.

Bombeiros Militares do quartel de Saquarema foram acionados às 9h para atendimento à ocorrência. De acordo com informações da corporação, duas pessoas ficaram feridas sem gravidade. Um homem identificado como Marcos R. Lopes (39) precisou ser encaminhado para atendimento no Hospital Nossa Senhora de Nazaré, em Saquarema. Já a segunda vítima, uma mulher identificada como Andrea C. Pimenta (46 anos), recebeu atendimento no local, sendo liberada logo em seguida.