ACIDENTE: Ônibus e caminhão guincho batem na Alameda e interrompem trânsito na área

Um acidente entre um ônibus da empresa Fagundes e um caminhão guincho interrompeu o trânsito na Alameda São Boaventura, no Fonseca, no início da noite desta terça (6). A colisão aconteceu por volta das 18:06 na altura do Hospital Estadual Azevedo Lima, de acordo com informações oficiais do Corpo de Bombeiros.

Integrantes da corporação dos quartéis de São Gonçalo e de Niterói foi acionados para o local. Ao todo, dez pessoas se feriram, sendo três com gravidade. Uma pessoa morreu. Até o momento não há informação sobre a identidade da vítima fatal e nem detalhes a respeito de quais hospitais as vítimas mais graves foram encaminhadas.

Em nota, a NitTrans informou que agente do Centro Integrado de Segurança Pública estão auxiliando o trânsito na região.

“A Nittrans informa que operadores estão na Alameda São Boaventura orientando o trânsito. Agentes do Programa Niterói Presente também estão atuando no local.O Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em apoio a ação do Corpo de Bombeiros, avisou ao Hospital Estadual Azevedo Lima, via rádio, para possíveis entradas de vítimas na unidade”, informou o órgão em nota.