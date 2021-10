Ônibus com ritmistas da Unidos de Padre Miguel tomba após apresentação em Niterói

Acidente aconteceu na Av. Brasil quando sambistas retornavam de apresentação na quadra da Cubango

Um ônibus que transportava ritmistas da Escola de Samba Unidos de Padre Miguel tombou na noite de ontem (24) enquanto trefegava na avenida Brasil, altura de Bonsucesso, zona norte do Rio. Os sambistas retornavam de uma apresentação na quadra da Acadêmicos do Cubango, em Niterói. No acidente, dezessete pessoas sofreram ferimentos leves e cinco delas precisaram ser encaminhadas para um hospital da região.

De acordo com relatos de integrantes da Unidos de Padre Miguel, o motorista tentou executar uma manobra para tentar desviar de um caminhão que atravessou a pista. Na ação, o ônibus bateu na mureta que divide as pistas e acabou tombando na sequência. A pista central da avenida, no sentido zona oeste, permaneceu interditada durante grande parte da madrugada para a retirada do ônibus. O tráfego de veículos foi deslocado para a pista lateral durante a interdição. No início da manhã a pista foi liberada para o trânsito.

Por meio de nota, a assessoria de comunicação da Unidos de Padre Miguel informa que “Felizmente ninguém se feriu gravemente no acidente”. Nas redes sociais, outras agremiações se manifestaram em solidariedade aos integrantes da escola de Padre Miguel.

“Estamos em orações”, afirmou a direção da Salgueiro. “Desejamos rápida recuperação aos envolvidos”, disse a Acadêmicos do Grande Rio. “Torcemos muito para que não haja vítimas, que todos sejam prontamente atendidos e se recuperem o quanto antes”, escreveu a Império da Tijuca.

A Cubango também emitiu nota lamentando o acidente: “Toda nossa diretoria e componentes se solidarizam com os ritmistas de nossa coirmã, GRES Unidos de Padre Miguel, que infelizmente sofreram um acidente na noite deste domingo, ao retornarem de uma apresentação em nossa quadra. Nossa presidente, Patrícia Cunha se dirigiu até o local do incidente para prestar toda ajuda necessária. Estaremos rezando e desejando pronto restabelecimento a todos”.