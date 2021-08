ONG Nóiz realiza ação voltada para o cuidado mental infantil

Programação será neste sábado (28) na área conhecida como Karatê, na Cidade de Deus

Em tempo de pandemia, muito se fala sobre os cuidados com a saúde mental, principalmente para as crianças. Os pequenos têm sido muito atingidos mentalmente pelos efeitos do isolamento social. Mas como está a saúde mental das crianças carentes, que, além dos problemas da falta de apoio social, muitas vezes ficam sem o suporte psicológico nesse período? Pensando nisso, a ONG Nóiz realiza uma ação neste sábado (28) na Cidade de Deus, na área conhecida como Karatê, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.

Uma das participantes do evento é a facilitadora em desenvolvimento humano e expansão da consciência Gabriella Abreu, que vai conversar com crianças a partir de 8 anos sobre a importância de estarem conectados ao coração.

Ela reconhece que o cotidiano não é fácil, principalmente no momento atual. As dificuldades são permanentes e as crianças, que deveriam estar só estudando e vivenciando a infância, quase sempre, tem outras atribuições e convivem com um universo bastante árido, com muitas pedras no caminho. E com isso, explica Gabriella, o coração, órgão de pura luz, ainda novo, já pode estar embrutecido e duro, devido ao dia a dia vivido.

“Assim, é de extrema importância, desde cedo, despertar, descortinar esse olhar, que às vezes está doído, machucado; e ensinar uma nova forma de olhar, aonde se consegue abrir o coração, que é a semente. E quando ele, o coração está aberto, eliminando esses vícios de escuridão, da raiva, do medo, das sombras, a vida expande, conta a coaching.

Para Gabriella, é a partir dessa ideia de conexão espiritual, porém de maneira lúdica, utilizando música, filme, técnicas respiratórias e inclusive montando um mural de sonhos, que ela pretende mostrar aos pequenos que a semente de luz já existe dentro de cada um, e como é importante esse acesso, compartilhamento e expansão.

O presidente da organização social, André Melo, destaca que esta é uma ação muito importante, uma oportunidade de trazer bem-estar e fortalecer a mente de todos.

“Nosso lema é amar, educar e profissionalizar. Aprendi com a Gabriella, que todos nós temos um DNA de luz no coração, mas que devido ao repertório de vida de cada um, ele escurece. Porém, aqui no Nóiz não queremos que isso aconteça e por isso, vamos juntos potencializar o que tem de bom dentro de nós e ensinar essa metodologia para as crianças que estão aqui conosco”, conclui André.

Projeto foi fundado em 2018

Conhecida nacionalmente pelo filme homônimo, lançado em 2002, a comunidade da Cidade de Deus é conhecida por ser uma das comunidades onde a desigualdade social é mais flagrante. Mas também é famosa pela revelação de valores através de projetos sociais, como é o caso da judoca Rafaela Silva, medalha de ouro nas Olimpíadas de 2016 e do Mundial de 2013, ambos conquistados na cidade do Rio.

O projeto Nóiz nasceu em junho de 2018 no território mais miserável da Cidade de Deus, o extinto Brejo. Em meio a ausência de água, luz e falta de dignidade, amigos se uniram e entenderam que era preciso acreditar na evolução e na emancipação das pessoas, através da cultura, educação, esporte e capacitação. A inspiração vem de uma música homônima do rapper Emicida, que cantava em parte da canção o seguinte:

“É nóiz, que corre a caminho do bem, nóiz que disse é nóiz quando não virava um vintém… – identifica um grupo cheio de objetivos e propósitos.

Hoje, já constituída como uma ONG, o Nóiz não tem foco assistencialista, pois entende que este deve ser visto como emergencial. E a ação pela qual a instituição se propõe é contínua, doando amor, auxiliando na educação de crianças e jovens e na formação de cidadãos.