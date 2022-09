Ondas podem chegar até 3 metros em Niterói

A Marinha do Brasil emitiu hoje (23) um aviso de ressaca, que inclui a cidade de Niterói. As ondas devem medir até três metros de altura, com direção de sudoeste. A previsão é que se inicie às 21 h desta sexta feira (23) e termine às 18 h deste sábado (24).

A Defesa Civil de Niterói alerta para as seguintes orientações:

– Evitar o banho de mar e esportes na praia neste período;

– Não permanecer em mirantes ou em locais próximos ao mar durante o período;

– Os frequentadores de praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros;

– Evitar trafegar de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo as calçadas;

– Os pescadores devem evitar navegar durante o período de ressaca;

– Não entrar no mar para resgatar vítimas de acidente. Neste caso, acione imediatamente as equipes do Corpo de Bombeiros.

PREVISÃO DO TEMPO

Nesta sexta-feira (23), de acordo com o Centro de Monitoramento e Operações da Defesa Civil de Niterói, ainda há condições para chuva fraca a moderada isolada durante a madrugada e manhã. As temperaturas devem diminuir e os ventos estarão moderados. A temperatura máxima pode chegar a 24 °C e a mínima em 16 °C.

O final de semana deve ser sem chuva. De acordo com o portal de meteorologia Climatempo, no sábado (24) e no domingo (25), vai ter sol com muitas nuvens ao longo do dia e períodos de céu nublado. As temperaturas variam entre 15 °C e 26 °C.