Ondas gigantes prometem ser a atração no Itacoatiara Big Wave a partir desta quinta (23)

Com a promessa de ser o maior swell do ano, o Itacoatiara Big Wave retorna à Região Oceânica a partir desta quinta-feira (23), entre 7 e 10 horas, com a promessa de ser o maior swell de 2021. A expectativa é que os surfistas que vão participar da competição encarem ondas entre 3 a 6 metros de altura logo nas primeiras horas da manhã. E para a alegria de quem vai encarar o desafio, a previsão do tempo aponta que deve haver vento favorável, o que promete tornar as ondas ainda maiores.

A disputa em Itacoatiara está prevista para acontecer até o dia 30 de setembro, e o swell que terá início amanhã vai marcar o encerramento do IBW 2021. Nomes como Lucas Chumbo, Pedro Calado e Gabriel Sampaio, que brigam na luta do título de campeão na principal competição de surf de ondas grandes do Brasil são esperados nas águas no berço da modalidade.

Mesmo com a retomada presencial de algumas atividades, os organizadores pedem que os protocolos sanitários sejam respeitados. Por isso, ainda não será permitida a presença de expectadores, apenas as equipes dos competidores é que podem comparecer ao local. Mas quem quiser acompanhar a competição pode acessar o instagram do tornio, que é o @itacoatiarabigwave. A competição tem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói e da Enel distribuidora.